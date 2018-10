Η πιο εντυπωσιακή εκτέλεση πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου

ΠΗΓΗ: ant1news.gr

Το αν καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα εξαρτάται τόσο από τον ποδοσφαιριστή που ανέλαβε να το «χτυπήσει» όσο και από τον υπερασπιστή των «γκολπόστ».

Βέβαια, ο Νόρικ Αβντάλιαν, ένας «πιτσιρικάς» της ομάδας Νέων της Ρουμπίν Καζάν φρόντισε να εξανεμίσει τις όποιες πιθανότητες είχε ο αντίπαλος τερματοφύλακας ώστε ν’ αποσοβήσει την παραβίαση της εστίας του.

Εξοπλισμένος με αξιοζήλευτη –ακόμη και για καταξιωμένο ποδοσφαιριστή- ψυχραιμία και επιστρατεύοντας όλη του τη φαντασία, αφού πήρε φόρα, αψήφησε τους νόμους της βαρύτητας στέλνοντας την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της αντίπαλης εστίας.

Η «ζογκλερική» εκτέλεση του 22χρονου μεσοεπιθετικού άφησε «άγαλμα» τον… άτυχο τερματοφύλακα, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη λίστα με τα εντυπωσιακότερα και πιο ευφάνταστα γκολ όλων των εποχών.

What a penalty by our youth academy player Norik Avdalyan!

?? pic.twitter.com/IM1hLCMadW