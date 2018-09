Handball Premier: Νέο πρωτάθλημα, ίδιοι πρωταγωνιστές...

Υπόθεση των τριών «μεγάλων» αναμένεται να είναι η μάχη του τίτλου στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ των ανδρών (ή Handball Premier, όπως είναι η επίσημη ονομασία του), που αρχίζει σήμερα Σάββατο.

Η δυναμική είσοδος του Ολυμπιακού στο άθλημα, με την περσινή απορρόφηση του πρωταθλητή ΙΕΚ Ξυνή, δημιούργησε νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό, με την ΑΕΚ -κατά κύριο λόγο- και τον ΠΑΟΚ να προσπαθούν να ακολουθήσουν τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στην παρθενική σεζόν τους ως τμήμα χειροσφαίρισης κατέκτησαν πέρυσι το νταμπλ. Μοιραία, οι παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, που δεν έχουν ανάλογες οικονομικές δυνατότητες, υποχωρούν και επικεντρώνονται στην παραγωγική διαδικασία.

Παρότι κατέκτησε πέρυσι πρωτάθλημα και κύπελλο, η παρθενική σεζόν του Ολυμπιακού στο χάντμπολ ήταν μάλλον αναγνωριστική και ο Γιώργος Ζαραβίνας στηρίχθηκε στους παίκτες που είχαν πάρει τον τίτλο την προηγούμενη χρονιά με τον ΙΕΚ Ξυνή. Φέτος ο σχεδιασμός των «ερυθρολεύκων» ήταν διαφορετικός, καθώς αποκτήθηκαν ξένοι εγνωσμένης αξίας, από χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση στο άθλημα (Ρέινα από Ισπανία, Τερλέτσκι από Πολωνία, Μπούμπαλο από Κροατία, Άρσιτς από Σερβία και Λέμος από Βραζιλία). Σημαντική είναι και η προσθήκη των διεθνών Αγγελου Τσίλη από τον ΠΑΟΚ και Ανδρέα Αραπακόπουλου από τον ΑΣΕ Δούκα, αλλά και η παραμονή των πολύπειρων Σανίκη και Τσιλιμπάρη. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες ήταν αυτές των Αλβανού, Κωστακίδη και Παπαδιονυσίου, που μάλιστα πήγαν στους άμεσους ανταγωνιστές των Πειραιωτών.

Η ΑΕΚ προέρχεται από την καλύτερη ίσως χρονιά της ιστορίας της, έστω κι αυτή δεν συνοδεύτηκε από κάποιον τίτλο. Η Ένωση έφτασε ως τον τελικό του Challenge Cup, ενώ στο πρωτάθλημα, αν και τερμάτισε τρίτη στην κανονική περίοδο, απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και προηγήθηκε 2-0 του Ολυμπιακού στους τελικούς, πριν... στερέψει από δυνάμεις και χάσει τα τελευταία τρία ματς των πλέι-οφ. Η επιστροφή του Αλέξη Αλβανού και η απόκτηση του Τάσου Παπαδιονυσίου, αμφότεροι από τον Ολυμπιακό, ενισχύουν σημαντικά την ομάδα του Νίκου Γραμματικού, που θα έχει φέτος στο ρόστερ πέντε ξένους παίκτες: τους Σέρβους Ραντούλοβιτς και Βραζάλιτσα από πέρυσι, τον Λιθουανό Παλεβίτσιους που αντικαθιστά τον Γάλλο Χογκάς, τον Δανό Γιάκομπσεν, αντί του συμπατριώτη του Λόκεν, και τον Σλοβάκο Μπάλαζ.

Στον ΠΑΟΚ η περσινή χρονιά κρίθηκε αποτυχημένη και ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, με συνέπεια ο βαθμός ανταγωνιστικότητάς του να παραμένει άγνωστος. Από την ομάδα της Θεσσαλονίκης αποχώρησαν και οι τέσσερις ξένοι, ενώ αποκτήθηκαν δύο, ο Σέρβος Τάσκοβιτς και ο Κροάτης Τζόνο. Μεγάλο κενό αφήνει πίσω του ο Τσίλης που μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, από τον οποίο επέστρεψε ο Κωστακίδης, ενώ το συγκρότημα του Στέλιου Σεϊρεκίδη ενισχύθηκε στις θέσεις του τερματοφύλακα και του πίβοτ, με τους Λοΐζο και Γιόσμου, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε έδρα και θα αγωνίζεται πλέον στο κλειστό της Νεάπολης, αντί για τη Μίκρα.

Ο ΑΣΕ Δούκα ήταν αρκετά ανταγωνιστικός πέρυσι, μπαίνοντας στην τετράδα του πρωταθλήματος και φτάνοντας ως τον τελικό του κυπέλλου, όμως φέτος θα παρουσιαστεί αποδυναμωμένος, χωρίς ξένους και με αρκετούς βασικούς παίκτες (Αραπακόπουλος, Μπάρμπας, Αποστολίδης) να αποτελούν παρελθόν, οπότε ο Κωστής Μπούνας θα στηριχθεί κυρίως σε νεαρά παιδιά. Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκεται και ο Διομήδης Άργους, με νέο προπονητή τον Χρήστο Δημήτρουλα και με προσθήκες της τελευταίας στιγμής τον Γεωργιανό Αρσενασβίλι και τον διεθνή Σπύρο Χερουβείμ, ενώ από τους «λύκους» αποχώρησαν, μεταξύ άλλων, ο Σέρβος Άρσιτς, ο Γιόσμου και ο Μούγιτς. Ο Αερωπός Έδεσσας, ο οποίος πέρυσι μπήκε στα πλέι-οφ και στο final-4 του κυπέλλου και φέτος θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην ιστορία του στην Ευρώπη, έμεινε χωρίς τους δύο ξένους που είχε την προηγούμενη σεζόν (Ντράσκιτς και Αγκέλοφ), ενώ έχασε και τον πολύπειρο τερματοφύλακα Αστέρη Τριανταφύλλου. Τη θέση του τελευταίου πήρε ο Μπάρμπας, ενώ αναμένεται να βοηθήσουν και οι Μισαηλίδης και Κεσίδης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη μακεδονική ομάδα, όμως, είναι ότι δύο ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία ο Γιάννης Πηλαλίδης, λόγω διαφωνιών με τη διοίκηση.

Ο Φίλιππος Βέροιας των εννέα πρωταθλημάτων (δεύτερος σε τίτλους πίσω από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που δεν μετέχει στην Α1) δεν θα μπορέσει ούτε φέτος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού τα οικονομικά προβλήματα τον υποχρεώνουν να στηρίζεται κυρίως σε δικά του παιδιά. Νέος προπονητής στην ομάδα της Ημαθίας είναι ο Γιώργος Γιούπης, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες των Σεϊρεκίδη, Αρσενασβίλι, Ζλατάνου. Μάχη για να μείνει στην κατηγορία θα δώσει η ΧΑΝΘ του Κώστα Τούτση, που παραμένει πιστή στις αρχές της και κινείται σε καθαρά ερασιτεχνικά επίπεδα. Ο Φοίβος Συκεών έχει νέο προπονητή τον Αντώνη Τσολάκο και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του, με σημαντικές απώλειες (Τσαμεσίδης, Μπαλαμός, Καβουσανάκης), αλλά και καλές προσθήκες, με βασικότερες αυτές των Δέσπου και Θάνου Παπαδόπουλου, αμφότεροι από την -άμεση ανταγωνίστρια- ΧΑΝΘ.

Η Δράμα 1986 έμεινε από... σπόντα πέρυσι στην κατηγορία, λόγω της αποχώρησης του Καματερού από τα πλέι-άουτ, αλλά φέτος θα εμφανιστεί ενισχυμένη με τον διεθνή τερματοφύλακα Γουργούμη, που έπαιζε στην Τουρκία, και τον Σέρβο Ντράσκιτς από τον Αερωπό. Προπονητής της ομάδας παραμένει ο Σάκης Βαλαβάνης. Οι δύο «νεοφώτιστοι», τέλος, κινήθηκαν σε διαφορετική... ρότα. Η ΑΕΣΧ Πυλαίας του Πάνου Γούσιου έκανε αρκετές και δυνατές μεταγραφές (Καλόμοιρος, Αποστολίδης, Καβουσανάκης, ενώ παρέμεινε και ο Σέρβος Μάτοβιτς), ενώ ο Άρης Νικαίας του Παναγιώτη Μελετάκου θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο σε δικούς του αθλητές.

Το σύστημα διεξαγωγής είναι σχεδόν ίδιο με πέρυσι, με μόνη διαφορά ότι στα πλέι-οφ θα μετάσχουν οι πρώτοι οκτώ της κανονικής περιόδου (αντί για έξι που ήταν πέρυσι). Προημιτελικοί, ημιτελικοί και «μικρός» τελικός θα γίνουν στις δύο νίκες, ενώ οι τελικοί των πλέι-οφ θα είναι και φέτος "best of five", δηλαδή στις τρεις νίκες. Στα πλέι-άουτ θα αναμετρηθούν ο 9ος με τον 10ο και ο 11ος με τον 12ο (στις δύο νίκες), και στη συνέχεια ο ηττημένος του πρώτου ζευγαριού με τον νικητή του δεύτερου. Σημειώνεται ότι, αν η διαφορά του 10ου από τον 11ο στο τέλος της κανονικής περιόδου είναι μεγαλύτερη των πέντε βαθμών, δεν θα διεξαχθούν πλέι-άουτ και οι δύο τελευταίοι θα υποβιβαστούν απευθείας στην Α2. Επίσης, αν σε κάποιο από τα ζευγάρια 9-10 και 11-12 η διαφορά των ομάδων είναι μεγαλύτερη των πέντε βαθμών, δεν θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο ζευγάρι. Αν αυτό συμβεί στο 9-10, ο 9ος της κανονικής περιόδου μένει στην κατηγορία χωρίς πλέι-άουτ, αν συμβεί στο 11-12, ο τελευταίος της κανονικής περιόδου υποβιβάζεται απευθείας.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η πρώτη σέντρα του φετινού πρωταθλήματος θα γίνει στο κλειστό της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, τη νέα έδρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο σημαντικότερο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής υποδέχεται αύριο (22/9) στις 5 μ.μ. τον Διομήδη Άργους. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-3, καθώς η δημόσια τηλεόραση θα έχει και φέτος την κάλυψη του πρωταθλήματος. Ακόμη τρία ματς θα διεξαχθούν το Σάββατο, ενώ την Κυριακή 23/9 θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τους «νεοφώτιστους» ΑΕΣΧ Πυλαίας και Αρη Νικαίας, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Handball Premier:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9

Νεάπολης 17:00 ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους (Πατιός-Τσιάνας) --ΕΡΤ3--

Δαϊς 18:00 ΑΣΕ Δούκα-ΓΣ Δράμα 1986 (Σκλαβενίτης-Κουτσός)

Έδεσσας 18:00 Αερωπός Έδεσσας-Φοίβος Συκεών (Νάσκος-Χαρίτσος)

Φιλίππειο 18:00 Φίλιππος Βέροιας-ΧΑΝΘ (Κατσίκης-Μιχαηλίδης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/9

Νίκαιας 16:00 Άρης Νικ.-ΑΕΚ (Τσάκωνας-Φωκίτης) --webTV ΕΡΤ--

Σπίτι του Χάντμπολ 16:00 ΑΕΣΧ Πυλαίας-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή (Τζαφερόπουλος, Λινάρδος)