Κορυφαία αθλήτρια για τον Αύγουστο η Στεφανίδη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου

Ήταν το πρώτο ελληνικό «1-2» στη διοργάνωση και στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αφού δεύτερη κατετάγη η Νικόλ Κυριακοπούλου. Η Στεφανίδη κατέκτησε και το «διαμάντι» του Diamond League για 3η συνεχή φορά φέτος στη Ζυρίχη με 4.87μ.

Η αθλήτριά μας συγκέντρωσε 861 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη βρετανίδα Ντίνα Άσερ Σμιθ με 785. «Σας ευχαριστώ όλους για την ψηφοφορία», έγραψε η Κατερίνα Στεφανίδη στο twitter.

Your female Athlete of the Month for August: Ekaterini Stefanidi!

Stefanidi defended her European pole vault title in Berlin, improving her championship record to 4.85m.

She also won the Zurich Diamond League with a 4.87m clearance. pic.twitter.com/tD6J06CvQR