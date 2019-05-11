realfm 97.8, ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE
  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

LIVE: Η συνέντευξη Τύπου του τελικού Κυπέλλου

23:41 11/5

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Μανόλο Χιμένεθ. 

Πηγή: filathlos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Copyright ©2019 RealNews All Rights Reserved