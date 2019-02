Μάθημα... ζωής από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 12χρονο θαυμαστή του

Πηγή: filathlos.gr

Ο «Greek Freak» απόλαυσε κάθε στιγμή με τον 12χρονο θαυμαστή του, για τον οποίο είπε πως «είναι ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ». Κάπως έτσι, ο Γιάννης έδειξε για μία ακόμα φορά, πως όσο σπουδαίος παίκτης είναι εντός παρκέ, άλλο τόσο σπουδαίος είναι και ως άνθρωπος!

Giannis is spending the day with Easton King, a 12-year-old from @MakeAWish: “He’s one of the best teammates I’ve ever had”

(via @WISN_Watson)pic.twitter.com/q14owK6ylX