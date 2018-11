Νέο σοκαριστικό βίντεο από το ατύχημα στη Formula 3 - Καρέ καρέ πώς «εκτοξεύτηκε» το μονοθέσιο

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι τραβηγμένο ακριβώς πάνω στη στροφή της πίστας και δείχνει σε αργή κίνηση το μονοθέσιο της Φλορς, το οποίο κατά αναφορές είχε αναπτύξει ταχύτητα 276 χλμ./ωρα, να ίπταται και να προσγειώνεται πάνω στον χώρο που βρίσκονταν φωτογράφοι.

Scary crash of all time..Thank god, @SophiaFloersch alright and hope will be back soon #MacauGP#F3#GetWellSoonSophiapic.twitter.com/VA3J7AEKbe