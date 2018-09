Ο Djokovic κατέκτησε το US Open και ισοφάρισε το ρεκόρ Grand Slam του Sampras

ΠΗΓΗ: tennisnews.gr

Όπως είχε κάνει και στο Wimbledon (απέναντι στον Kevin Anderson), o Σέρβος κέρδισε τον τελικό του US Open χωρίς να απωλέσει σετ, επικρατώντας του Del Potro με 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Ο Djokovic, ο οποίος θα επιστρέφει στο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, κατέκτησε επίσης τον 71ο τίτλο της καριέρας του, καθώς και τον τρίτο στη φετινή χρονιά, μετά από το Wimbledon και το Cincinnati.

??????@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!

He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpenpic.twitter.com/xwzzmr22E0