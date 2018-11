Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοίμασε και πρόσφερε φαγητό σε άπορους

«Σημαίνει πολλά για μένα και την οικογένειά μου να δίνουμε κάτι πίσω στην κοινωνία. Με τη βοήθεια των Μπακς και τα Pick 'n Save Stores θέλουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται», τόνισε ο 23χρονος σούπερ σταρ.

Συνοδευόμενος από τη σύντροφό του αλλά και τη μητέρα του, βοήθησαν στην τροφοδότηση του κέντρου St. Vincent de Paul, ετοίμασαν αλλά και σέρβιραν ζεστό φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν απόλυτη ανάγκη για να επιβιώσουν. Όπως αναφέρουν τα social media των Μιλγουόκι Μπακς, συνολικά εξασφαλίστηκαν 27.000 μερίδες φαγητό.

Next stop for @Giannis_An34 of @Bucks. Serving food at St. Vincent de Paul! pic.twitter.com/5H6fd8daib