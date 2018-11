Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στους φυλακισμένους ηγέτες της Καταλονίας

Όπως ανέφερε η La Vanguardia, οι φυλακισμένοι ηγέτες για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, συναντήθηκαν με τους δικηγόρους τους, αλλά ολοκλήρωσαν σύντομα τη συνάντηση για να παραστούν στην συνάντηση με τον Γκουαρντιόλα.

Ο Καταλανός προπονητής, που έχει καταγγείλει την φυλάκισή τους, τιμωρήθηκε από την Premier League, επειδή φορούσε κίτρινη κορδέλα στο σακάκι του σε αγώνες πρωταθλήματος δείχνοντας την υποστήριξή του στην ανεξαρτησία της Καταλονίας.

Missatge des de la presσ:

Grΰcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge tambι ιs compromνs social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no tι lνmits. Infinitament agraοts, tambι a @xavitorresllpic.twitter.com/0Ol69VlJia