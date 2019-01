Ο Ρούνεϊ συνελήφθη για μέθη και δημόσια εξύβριση

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρούνεϊ βρίσκεται σε μπελάδες. Στην Αγγλία του είχε απαγορευτεί η οδήγηση για δύο χρόνια καθώς συνελήφθη το Σεπτέμβριο του 2017 να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

#BreakingNews: DC United’s Wayne Rooney was arrested on public intoxication and swearing charges, sources tell @abc7news#MLS#DCUnitedpic.twitter.com/W4KWnnDkcT