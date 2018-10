Ο Τσιτσιπάς ζήτησε συγγνώμη από το ball girl

Είδε και ο ίδιος μετά το βιντεάκι, γιατί εκείνη την στιγμή δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει, αντιλήφθηκε το λάθος του και αφού το έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του, στη συνέχεια έγραψε:

«Συμφωνώ απόλυτα πως αυτό ήταν απαράδεκτο. Δεν είχα τίποτα εναντίον του ball kid. Απλά ήθελα τη ρακέτα μου και ήμουν έτοιμος να παίξω. Τίποτα περρισσότερο. Απολογούμαι για την πράξη μου».

I totally agree that this is unacceptable.

I had nothing against the ball kid.

I just wanted my racket ready for play.

Nothing more than that.

I apologize for my actions.