Ο αγώνας κορυφής του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά: Super League 15.00 AEK-ΟΦΗ (Novasports1HD) 19.00 Ατρόμητος-Λεβαδειακός (ΕΡΤ1) 19.30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Novasports1HD) Premier League 15.30 Τότεναμ-Λέστερ (COSMOTE SPORT1HD) 18.00 Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (COSMOTE SPORT1HD)

SerieA

13.30 Μπολόνια-Τζένοα (Novasports2HD)

16.00 Τορίνο-Ουντινέζε (Novasports2HD)

16.00 Σαμπντόρια-Φροζινόνε (Novasports3HD)

16.00 Αταλάντα-ΣΠΑΛ (Novasports4HD)

19.00 Σασουόλο-Γιουβέντους (Novasports2HD)

21.30 Μίλαν-Κάλιαρι (Novasports2HD)

LaLiga

13.00 Τζιρόνα-Ουέσκα (COSMOTE SPORT2HD)

17.15 Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (COSMOTE SPORT2HD)

19.30 Σεβίλη-Έιμπαρ (COSMOTE SPORT2HD)

21.45 Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT2HD)

Bundesliga

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ (COSMOTE SPORT3HD)

19.00 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Στουτγκάρδη (COSMOTE SPORT3HD)

Liga NOS

19.30 Μπενφίκα-Νασιονάλ (COSMOTE SPORT8HD)

22.00 Φεϊρένσε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (COSMOTE SPORT8HD)

Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

13.30 Εστουντιάντες-Ανδόρα (COSMOTE SPORT7HD)

20.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια (COSMOTE SPORT7HD)

ΝΒΑ

22.30 Φιλαδέλφεια 76ers-Λος Άντζελες Λέικερς (COSMOTE SPORT4HD)

01.00 Σακραμέντο Κινγκς-Φοίνιξ Σανς (COSMOTE SPORT7HD)

Τουρνουά Τένις FED Cup

14.00 Τσεχία-Ρουμανία: 1ος γύρος, αγώνας διπλού (COSMOTE SPORT9HD)

16.30 Τσεχία-Ρουμανία: 1ος γύρος, αγώνας μονού (COSMOTE SPORT9HD)

19.00 Τσεχία-Ρουμανία: 1ος γύρος, αγώνας μονού (COSMOTE SPORT9HD)

Σε άλλες μεταδόσεις

14.00 EFL Championship: Νόριτς-Ίπσουϊτς (Novasports3HD)

14.15 Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ: Αναντολού Εφές-Μπάνβιτ (COSMOTE SPORT6HD)

14.30 Bundesliga Χάντμπολ: Έρλανγκεν-Μίντεν (COSMOTE SPORT5HD)

14.30 Bundesliga 2: Μαγδεμβούργο-Κίελο (COSMOTE SPORT8HD)

15.00 Football League: Κέρκυρα-Απόλλων Λάρισας (ΕΡΤ3)

16.00 Basket All Star Game 2019: Greek Stars-Rest of the World (ΕΡΤ2)

17.00 Τουρνουά Τένις ATP 250 Sofia Open: τελικός (COSMOTE SPORT6HD)

17.45 Eredivisie: Ουτρέχτη-Αϊντχόφεν (Novasports5HD)

22.00 Ligue1: Νις-Λιόν (Novasports3HD)

22.00 NASCAR Cup Series: Daytona Advance Auto Parts Clash (COSMOTE SPORT5HD)