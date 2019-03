Παντρεύεται ο Οζίλ και η... Μέρκελ έγινε έξαλλη - Τι συνέβη;

ΠΗΓΗ: filathlos

«Είναι μία ιδιωτική απόφαση. Είναι όμως απογοήτευση για όλους αν ένας παίκτης που φόρεσε για τόσο μεγάλο διάστημα τη φανέλα της εθνικής ομάδας και είδε πόση αντίδραση προκάλεσε στην κοινή γνώμη η πρώτη του συνάντηση με τον Ερντογάν, κάνει μία τέτοια επιλογή.

Οι ποδοσφαιριστές είναι φιγούρες-σύμβολα της κοινωνίας μας, με τους οποίους ο κόσμος δένεται περισσότερο από τους πολιτικούς» δήλωσε χαρακτηριστικά η Μέρκελ, η οποία δεν έλαβε προσκλητήριο από τον άσο της Άρσεναλ..

Arsenal Midfielder Ozil is getting married but his wedding invitation to Turkish President has angered many #SqoopUpdateshttps://t.co/YyRug83JbLpic.twitter.com/4VwdDCLJ5M