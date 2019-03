Παραλίγο να παίξει ξύλο με τον πατέρα του Νεϊμάρ στο «Παρκ ντε Πρενς» ο Καντονά

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο τελευταίος δεν δίστασε να ανταποδώσει τις... φιλοφρονήσεις, με το επεισόδια να είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ωστόσο, τα πάντα σταμάτησαν με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Well things are boiling at the Parc De Prince, yesterday was conflict between Evra and Jerome Rothen and now @RMCsport reports that there was an altercation between Neymar’s father and Eric Cantona. #PSG#MUFChttps://t.co/MRYeoe3I2o