Πιτίνο: Κάνω κράτηση σε ξενοδοχείο στη Μαδρίτη

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος τεχνικός έγραψε: "Πρέπει να βελτιωθούμε σε κάθε κομμάτι του παιχνιδιού λόγω της τρομερής ικανότητάς τους στο σουτ και το μέγεθός τους. Σίγουρα δεν ήμασταν βελτιωμένοι σήμερα (σ.σ χθες). Χρειάζεται να πάρουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να επιστρέψουμε στη Μαδρίτη. Κάνω κράτηση σε ξενοδοχείο!"

We have to be much better at every phase of the game because of their incredible shooting and size. We certainly weren’t tonight. Need to win two at home to get back to Madrid. I’m making hotel reservations! #paobc