Πιτίνο: Θα παίξει με Ρεάλ ο Γκιστ - Τι έγραψε στο twitter ο προπονητής του Παναθηναϊκού

Πηγή: filathlos.gr

«Ο Τζέιμς Γκιστ είχε ένα ισχυρό χτύπημα στο κόκκαλο του. Θα εξεταστεί πιο αναλυτικά τη Δευτέρα (σ.σ. 15/4). Δεν είναι αυτά τα τραύματα πιο ισχυρά από εκείνον. Θα παίξει», έγραψε ο Πιτίνο.

James Gist has a bad bone bruise. Will test further on Monday. They don’t make them tougher than him. He’ll play.