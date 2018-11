Πογκμπά: «Σπίτι μου το Μάντσεστερ, διακοπές στο Τορίνο...»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είμαι πίσω στο σπίτι», αναφέρει δείχνοντας ως σπίτι του το Old Trafford. Το μέρος που άφησε για να πάει στο Τορίνο. «Όταν επέστρεψα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ένα υπέροχο συναίσθημα . Ένιωσα σαν να ήρθα σπίτι. Πάντα ονειρευόμουν να παίζω με την Γιουνάιτεντ, να κάνω μεγάλα παιχνίδια στο Old Trafford και να σημειώνω πολλά γκολ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε, εκτός ίσως από τους συμπαίκτες και τον προπονητή. Αλλά ο υπόλοιπος σύλλογος παρέμεινε ο ίδιος από τότε που έφυγα ».

Κι αν το Μάντσεστερ είναι το σπίτι, το Τορίνο δείχνει μάλλον πλέον σαν ένα θέρετρο διακοπών. «Νιώθω σαν να είμαι πίσω στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά είναι σαν μην έχω φύγει ποτέ. Ήμουν μόνο σε διακοπές για τέσσερα χρόνια! Αλλά ήταν υπέροχο να επιστρέψω εδώ, να αναπνεύσω τον αέρα του Μάντσεστερ, το οποίο είναι ένα από τα πράγματα που δεν έχουν αλλάξει καθόλου».

December's #InsideUnited is a must-have for the festive period and it includes a BIG interview with @PaulPogba.

Buy today ?? https://t.co/Tuzy4mdyaCpic.twitter.com/u8NjoXEGVQ