Πρόκριση στα ημιτελικά του Estoril Open για Τσιτσιπά

Πηγή: filathlos.gr

Ο Τσιτσιπάς αν και δεν είχε σταθερότητα στο παιχνίδι του, ειδικά στο πρώτο σετ, με ξεσπάσματα και με την κλάση του έβγαλε εκτός τον Ντομίνγκεζ, ο οποίος είχε αποκλείσει πριν από δυο γύρους τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Αυτή είναι η 10η φορά που ο Τσιτσιπάς θα παίξει σε ημιτελικό στο Tour. Στους ημιτελικούς έχει απολογισμό 5 νίκες και 4 ήττες!

Semi-finals for @StefTsitsipas ??

The No.1 seed edges Joao Domingues 7-6(3) 6-4 to reach his fourth semi-final of the season at #EstorilOpenpic.twitter.com/sEjeKjtdvY