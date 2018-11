Ψάχνει το μεγάλο διπλό ο Παναθηναϊκός

Καλές και σημαντικές οι νίκες στο ΟΑΚΑ απέναντι σε αντιπάλους όπως ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός αναζητεί υπερβάσεις μακριά από το «σπίτι» του για να ρεφάρει τις ήττες από Ζαλγκίρις και Μπάγερν και να πατήσει πιο γερά στην οκτάδα της Ευρωλίγκας.

ΠΗΓΗ: filathlos

Μια τέτοια ευκαιρία έχουν μπροστά τους οι «πράσινοι» απόψε στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια (21:30), όπου θα ψάξουν ένα από τα σπάνια-είναι η πικρή αλήθεια τα τελευταία χρόνια-μεγάλα διπλά.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν έχει αγωνιστικούς πονοκεφάλους και περιμένει από τους παίκτες του ακριβώς την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά στην άμυνα. Ένταση και συγκέντρωση ήταν τα «κλειδιά» την Τετάρτη κόντρα στην Μπαρτσελόνα κι εφόσον αυτά συνδυαστούν με μεγαλύτερη ευστοχία στην επίθεση, οι πιθανότητες για νίκη αυτομάτως θα αυξηθούν.

Για την Μπασκόνια το ματς είναι do or die κι αυτό αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για τον Παναθηναϊκό. Με ρεκόρ 2-6 και ήδη αρκετές εκτός προγράμματος ήττες, οι Βάσκοι που χτίστηκαν με μεγάλο στόχο να είναι παρόντες στο Final Four που φιλοξενούν, κινδυνεύουν να εκτροχιαστούν από τον μίνιμουμ στόχο των play offs.

Η εικόνα στο Μιλάνο παρά την ήττα από την Αρμάνι ήταν ενθαρρυντική και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς έχει φέρει έναν άνεμο αλλαγής και αισιοδοξίας. Αμφίβολη πάντως είναι η συμμετοχή του πολύτιμου Τζέισον Γκρέιντζερ.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Λουίτζι Λαμόνικα (Ιταλία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία).