Ράμος: Το «βρώμικο» παιχνίδι του αμυντικού της Ρεάλ

Να θυμίσουμε ότι ο Κάριους είχε διάσειση όταν έκανε τα λάθη εξαιτίας χτυπήματος που δέχτηκε από τον Σέρχιο Ράμος.

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENGpic.twitter.com/QIjvjHDDBU