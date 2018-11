Σακίλ Ο' Νιλ: «Ο Giannis είναι ο νέος σούπερμαν!»

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν υποκλιθεί στην αξία και το ταλέντο του «Giannis», αλλά ένα από τα καλύτερα κοπλιμέντα ήρθε από το στόμα του θρυλικού Σακίλ Ο' Νιλ, του σέντερ, που έμεινε στην ιστορία του ΝΒΑ, γνωστός με το πατατσούκλι ο σούπερμαν.

Ο Ο' Νιλ, που δουλεύει πλέον ως τηλεσχολιαστής, δήλωσε πως το παρατσούκλι ανήκει πλέον στον διάσημο άσο των Μπακς: «Δεν έχω δώσει ποτέ μου το παρατσούκλι μου αυτό σε κανέναν, αλλά το δίνω σε αυτόν. Είναι ο νέος σούπερμαν του ΝΒΑ!».

“All day, Every Day...Giannis you are the new Superman!”@SHAQ doubles-down on @Giannis_An34 as Superman on @NBATV: pic.twitter.com/3rQkNOnE1T