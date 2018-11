Σκέψη να γίνει το Ρίβερ-Μπόκα στο Άμπου Ντάμπι! - Συνελήφθη η μητέρα που έζωσε με φωτοβολίδες την κόρη της

ΠΗΓΗ: filathlos

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο δεύτερος τελικός να γίνει στο Αμπού Ντάμπι, ώστε η ομάδα που θα επικρατήσει να μείνει εκεί και να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Παραμένει, βέβαια, ερώτημα αν αυτό θα γίνει αποδεκτό και φυσικά πότε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, ακόμα και αν συμφωνήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Στο μεταξύ, παγκόσμιο αποτροπιασμό προκάλεσε η εικόνα μίας μητέρας που τοποθέτησε φωτοβολίδες γύρω από τη μέση του μικρού κοριτσιού της, ώστε να τις περάσει στο «Μονουμεντάλ» για τον επαναληπτικό τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Οι Αρχές της Αργεντινής προχώρησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της γυναίκας, η οποία κινδυνεύει με φυλάκιση 2-6 ετών, αλλά και απώλεια της κηδεμονίας, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Here's a River Plate supporter attaching flares to a young girl in order to get them into the stadium. pic.twitter.com/fLNuV0QuI3