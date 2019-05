Τα φετινά highlights του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ράπτορς

Πηγή: filathlos.gr

Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Αντετοκούνμπο στα φετινά ματς κόντρα στους Καναδούς

The best of The Greek Freak against the Raptors!!#FearTheDeerpic.twitter.com/qJJId5qVrm