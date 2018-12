Τσιτσιπάς: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ στο Περθ με τη Μαρία Σάκκαρη»

Όπως είναι ήδη γνωστό οι δυο κορυφαίοι αθλητές μας στο τένις, θα κάνουν παραμονή Πρωτοχρονιάς στο... γήπεδο, αντιμετωπίζοντας τους κορυφαίους τενίστες των ΗΠΑ, Σερένα Ουίλιαμς και Φράνσις Τιαφόε.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη δημιούργησαν ομάδα και έτσι η Ελλάδα θα λάβει μέρος για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο Hopman Cup, που θα διεξαχθεί , όπως πάντα, στο Περθ, από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου.

"I’m super excited to be playing in Perth and, together with @mariasakkari, being the first Greek team playing in Perth for many years."@StefTsitsipas ???? #HopmanCuppic.twitter.com/4awAZ2Bkz6