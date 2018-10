Τσιτσιπάς: Έχω τον πρώτο μου ATP τίτλο – Για αυτές τις στιγμές αξίζει να ζεις

«Έχω τον πρώτο μου ATP τίτλο στο προφίλ μου και αυτό με κάνει να νιώθω ξεχωριστά. Ανυπομονώ για περισσότερες στιγμές και νίκες σαν κι αυτή στο μέλλον, πιστεύω πως ανήκω σε αυτή την ελίτ, αυτό το γκρουπ παικτών,» δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κάμερα των διοργανωτών.

Ερωτηθείς για τους επόμενους στόχους του (σ.σ. ακολουθεί η συμμετοχή του στο τουρνουά της Βασιλείας και το Next Gen του Μιλάνου) τόνισε: «Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά, θα παραμείνω προσγειωμένος και θα συγκεντρωθώ στους επόμενους στόχους που θέλω να πετύχω μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Λίγο αργότερα, με «τιτίβισμά» του ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέφερε για την επιτυχία του: «Για αυτές τις στιγμές αξίζει να ζεις».

These are the moments we all live for!

First @atpworldtour title in #Stockholm ????! pic.twitter.com/rzCWZSWfFv