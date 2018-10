Χάος! Ο Νουρμαγκομέντοφ συνέτριψε τον ΜακΓκρέγκορ - Άγριο ξύλο εντός και εκτός ρινγκ

Ο ΜακΓκρέγκορ δεν κατάφερε ποτέ να φέρει τον αγώνα στα μέτρα του, αφού ο Νουρμαγκομέντοφ με την εξαιρετική τακτική του και τις λαβές του τον κρατούσε στο… έδαφος.

Μετά τη νίκη με submission του Νουρμαγκομέντοφ έγινε… το σώσε! Ο Ρώσος ήταν έξαλλος και βγήκε από το οκτάγωνο, κάνοντας επίθεση στην ομάδα του αντιπάλου του και προκλήθηκε χάος στις πρώτες σειρές γύρω από την αρένα. Στο φινάλε του τρίτου γύρου άρχισε να τον «σφυροκοπά», με τον ΜακΓκρέγκορ να έχει ζαλιστεί και να αδυνατεί να αντιδράσει μέχρι να τον σώσει το καμπανάκι του γύρου.

Την ίδια ώρα, ένα μέλος της ομάδας του Νουρμαγκομέντοφ επιτέθηκε στον ζαλισμένο ΜακΓκρέγκορ που δεν ανταπέδωσε, παραμένοντας σε ζάλη από τον χαμένα αγώνα.

Ο ισχυρός άνδρας του UFC Ντάνα Γουάιτ ήταν εμφανώς εκνευρισμένος από αυτές τις εικόνες, ζητώντας πάνω στο ρινγκ εξηγήσεις από τον Ρώσο και την ομάδα του.

Ο Νουρμαγκομέντοφ αφού πήρε ξανά τη ζώνη του, αποχώρησε μαζί με την ομάδα του μέσα σε αποδοκιμασίες από την πλειοψηφία του κοινού, ενώ φτάνοντας προς τα αποδυτήρια δέχτηκε και αντικείμενα.

ALL HELL BRAKING LOOSE BETWEEN KHABIB AND MCGREGOR #UFC229pic.twitter.com/fmaguMrEVq