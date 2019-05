Επιστρέφει στους δρόμους η Aston Martin του Τζέιμς Μποντ

Πηγή: La Repubblica, AΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί η Aston Martin θα διαθέτει το ακριβές αντίτυπο έναντι 3,1 εκατ. ευρώ, συν τους φόρους. Βέβαια, όποιος το αγοράσει θα χαίρεται τις ίδιες δυνατότητες --τηρουμένων των αναλογιών-- με τον Τζέιμς Μποντ, καθώς το αυτοκίνητο θα διαθέτει τους ίδιους αμυντικούς μηχανισμούς με αυτό τις ταινίας: θα βγάζει προπέτασμα καπνού από την εξάτμιση, λάδια από τα πίσω φανάρια, θα έχει περιστρεφόμενες πινακίδες.

Ακόμη και πολυβόλα θα βγαίνουν, που όμως θα ρίχνουν άσφαιρα πυρά και φλόγες. Επίσης, οι προφυλακτήρες θα μετατρέπονται σε φαρέτρες, ενώ στο πίσω μέρος θα βγαίνει και η αλεξίσφαιρη οθόνη, που προστάτευε τον 007 από τα εχθρικά πυρά.

Aston Martin is producing 28 replicas of James Bond’s 1964 DB5 from the movie "Goldfinger." The cars will be complete with smokescreens, a simulated oil slick delivery system and a $3.5 million price tag. https://t.co/72SqBFvR9npic.twitter.com/Ile7WBwV66