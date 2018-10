Volkswagen ID - Το μέλλον είναι εδώ!

Το φουτουριστικό και πλήρως ηλεκτροκίνητο γερμανικό μοντέλο θα κυκλοφορεί στους δρόμους από το 2019.

Του Σπύρου Ρέκκα

To 2019 θα είναι η πιο καθοριστική χρονιά στον χώρο του αυτοκινήτου. Οι κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας θα λανσάρουν τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα νέας γενιάς, με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη αυτονομία και τη γρήγορη φόρτιση.

Τον χορό της ηλεκτροκίνησης ανοίγει η Volkswagen. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα λανσάρει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε από την αρχή για να καλύψει τις νέες ανάγκες. Ονομάζεται ID Neon, έχει φουτουριστική σχεδίαση και είναι λίγο πιο μικρό σε διαστάσεις από τον υπάρχον Golf. Εκτιμώ ότι οι νέοι, ακόμα και τα παιδιά, θα το λατρέψουν γιατί είναι σαν να έχει βγει από το σχέδιο που έκαναν στον υπολογιστή τους ή στην ταμπλέτα τους. Κάπως έτσι φαντάσθηκαν το μελλοντικό τους αυτοκίνητο, μοντέρνο, απέριττο με έντονο οικολογικό προφίλ.

Δεν έχει καμία σχέση με τα συμβατικά μοντέλα που οδηγούμε σήμερα. Ισως πρέπει να μη λέγεται και αυτοκίνητο. Μια ονομασία που του ταιριάζει είναι κάψουλα μεταφοράς ανθρώπων και αποσκευών. Και αυτή η προσέγγιση θα αρέσει στους νέους και στα παιδιά.

Το εντυπωσιακό Volkswagen ID Neon, χάρη στη νέα οριοθέτηση των τμημάτων του, παρέχει σημαντικά μεγαλύτερους χώρους από το υπάρχον Golf και έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Το μεγάλο μυστικό του κρύβεται στο καινοτομικό πλαίσιο MEB, που δημιούργησε η γερμανική μάρκα. Κόστισε όσο ο προϋπολογισμός ενός μικρού ευρωπαϊκού κράτους και αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθεί όλη η οικογένεια ID (Neon, Crozz, Vizzion, Buzz).

Στη Δρέσδη της Γερμανίας, εγκαινιάστηκε η εκστρατεία Electric for All και πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας δομής MEB. Η νέα τεχνολογική πλατφόρμα είναι το κλειδί για το «ηλεκτρικό αυτοκίνητο για όλους». Είναι ένα τεχνολογικό ορόσημο, παρόμοιο με τη μετάβαση από το θρυλικό Beetle στο απόλυτo best seller Golf. Η μάρκα εκτιμά ότι θα είναι εφικτή η παραγωγή 10 εκατ. ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρο τον Ομιλο VW με βάση τη MEB.

Η Volkswagen ανέλαβε, επίσης, την πρωτοβουλία να εξασφαλίζει την ευκολότερη, γρηγορότερη και πιο φτηνή φόρτιση των μπαταριών όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο στο σπίτι ή στο γραφείο. Παρουσίασε στη Δρέσδη το Volks-Wallbox. Πρόκειται για ένα προσιτό οικιακό σύστημα που κάνει τη φόρτιση της σειράς ID εύκολη και βολική.

Η νέα επίπεδη μπαταρία στο δάπεδο εξασφαλίζει καλή οδική συμπεριφορά και διευρύνει σημαντικά τον εσωτερικό χώρο.

Το 2020 σκοπεύει να πουλήσει 150.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από τα οποία 100.000 θα είναι ID Neon και ID SUV. H μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα θα βοηθήσει τη μάρκα να επιτύχει τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους για μείωση του CO2, που έχουν τεθεί στην Ευρώπη, στην Κίνα και στις ΗΠΑ. Μέχρι το 2025 ο όγκος των πωλήσεων των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας αναμένεται να αυξηθεί σε 1 εκατ. ετησίως.

Οι ηλεκτροκινητήρες και η ψηφιοποίηση πρόκειται να επιφέρουν την πιο θεμελιώδη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στην αυτοκινητοβιομηχανία, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Οι εκτιμήσεις θέλουν το 2018 να είναι το πρώτο έτος που θα επιτευχθούν 1 εκατ. πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.