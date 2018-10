Τα πέντε πράγματα που μπορεί να σου προκαλούν ρυτίδες

Οι ρυτίδες και το γήρας είναι κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί σε όλες μας. Θα συμβεί γιατί μεγαλώνουμε και το δέρμα μας αλλάζει και είμαστε ok με αυτό. Δεν είμαστε ok όμως με τις πρόωρες ρυτίδες.

Με τις ρυτίδες που έρχονται νωρίς στο πάρτι και μάλιστα ακάλεστες. Δεν είμαστε Ok επίσης και με τους ύπουλους τρόπους με τους οποίους κρασάρουν το πάρτι μας. Παρακάτω θα μιλήσουμε λοιπόν για 5 πράγματα που δεν ήξερες πως σου προκαλούν ρυτίδες. Read it and weep…

#1 Η καθιστική ζωή