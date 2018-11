3η Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair στις 22 με 25 Νοεμβρίου

Η 3η Art Thessaloniki Fair είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της στα περίπτερα 10, 9 και 8 της ΔΕΘ HELEXPO, συνολικού εμβαδού 6000 τ.μ. την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου.

Η Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair διοργανώνεται από τον Εθνικό Φορέα Οργάνωσης Εκθέσεων, Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ” και τον Καλλιτεχνικό της Διευθυντή Παντελή Τσάτση. Διαθέτει VIP Lounge, Press Office, Art Shop, Χώρους Εστίασης, Αίθουσα Διαλέξεων και Προβολών, Δωρεάν Παρκινγκ, Free Wifi και 24ωρη φύλαξη.

Με σύνθημα: Επένδυση-Ενημέρωση-Διασκέδαση, υπό την αιγίδα των υπουργείων Πολιτισμού, Τουρισμού, Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πολλών φορέων της πόλης, λειτουργεί τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικής έκφρασης όσο και σε επίπεδο εμπορικής, πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της 1ης και 2ης Art Thessaloniki Fair, με περισσότερους από 10000 επισκέπτες από 22 και πλέον χώρες κατ΄ έτος, οργανώνουμε την 3η με στόχο και τη διεθνή καθιέρωσή της, αλλά και τη μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία των συμμετεχόντων γκαλερί.

Είναι μια συνεύρεση αιθουσών τέχνης, που επενδύει στην στρατηγική και γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης (μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις του κόσμου), την πολυπολιτισμική της ταυτότητα, την μακρόχρονη ιστορία της με τους ιδιαίτερους δεσμούς της με τις χώρες των Βαλκανίων, τις Η.Π.Α., τη Ρωσία, το Ισραήλ και την Τουρκία.

Οι γκαλερί που συμμετέχουν

Iaga Contemporary Art (Romania), World Art Delft (The Netherlands)

Ufofabrik (Italy), MULIER MULIER Gallery (Belgium), Kapudag Gallery (Turkey), Binyl Gallery (Turkey), Galeria Kalo (Albania), Next Art (Russia), R.G.Kapur Art Gallery (India), Vandiri ArtNYC (USA), Angels Animals Art Space (Armenia), Ileana Tounta (Athens), Lola Nikolaou (Thessaloniki), Alibi Gallery (Athens),

Agathi Kartalos (Athens), Kaplanon galleries Ena contemporary art gallery (Athens), Chili ArtGallery (Athens), Ikastikos Kiklos Sianti (Athens), ORLIK GALLERY (Athens) Artshot-Sophia Gaitani (Athens) , Art Noise (Thessaloniki), Roma Gallery (Athens), ARTOWER Agora Gallery (Athens), PAPATZIKOY Gallery ( Veria), EPsilon Art Gallery (Loutraki), Chalkos Gallery (Thessaloniki), ARTFORUM Gallery (Thessaloniki)

Το 2018 η 3η Art Thessaloniki Fair έχει τιμώμενο καλλιτέχνη τον διεθνούς φήμης γλύπτη TAKIS με την συμμετοχή του ιδρύματος του Κ.Ε.Τ.Ε. (Κέντρο Έρευνας για την Τέχνη και τις Επιστήμες). Στο εκτενές παράλληλο πρόγραμμα και με αφορμή ότι η ΔΕΘ-HELEXPO έχει τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις με έργα Ελληνοαμερικανών καλλιτεχνών από τη συλλογή Ζαχαρία Πορταλάκη και έκθεση με έργα του Αμερικάνου καλλιτέχνη Sol LeWitt από τη συλλογή της Έφης Πιπλικάτση-Ανδρεάδου και μια έκθεση με νέους Έλληνες καλλιτέχνες με τίτλο «ΠΝΟΗ» με επιμελητή τον Ιστορικό Τέχνης, Miguel Fernandez Belmonte.

Θα υπάρχουν ενότητες αφιερωμένες στο Design και την Εικονική πραγματικότητα, πρωτότυπες εκδηλώσεις, talks, 15 projects από ομάδες καλλιτεχνών όπως Theodoros Stamos - The Irascible of Color, A film by Yannis Katomeris duration 40'.Yakumo Koizumi – Lafcadio Hearn, where clouds are born, No PROJECT project, Art Revisited Collective, Foundation Land Art Delft, Railway on Iron (Xenis Sachinis), In the age of the 3D reproduction (Babis Venetopoulos).

Η 3 Art Thessaloniki Fair έχει προγραμματίσει να υποδεχθεί μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 9:30 με 15:00. Την ημέρα των εγκαινίων θα απολαύσουμε ένα μουσικό δρώμενο με τον διεθνούς φήμης τενόρο Φίλιππο Μοδινό.

Θα υπάρχει αφιέρωμα στο ιστορικό περιοδικό τέχνης ARTI του Αντώνη Μπουλούτζα και το περιοδικό ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, Honorary Wall με μια επιτοίχια εγκατάσταση – αυγό από 42 καλλιτέχνες και θα γίνει συνεργασία με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Σημαντική είναι η συμβολή της Επιτροπής Υποστήριξης (Executive Organizing Committee) αποτελούμενη από σημαντικές προσωπικότητες για την ενδυνάμωση και προβολή της Art Thessaloniki Fair.

Τέλος την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στις 19:30 θα λάβει χώρα φιλανθρωπική δημοπρασία έργων τέχνης με συμβολική τιμή εκκίνησης τα 100€ για την αγορά μηχανήματος για το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας. Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία καθώς και τα έργα που συμπεριλαμβάνονται μπορείτε να βρείτε στο site της Art Thessaloniki.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ώρες-ημέρες λειτουργίας

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου / 16:00-22:00 (VIP 16:00-18:00)

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου / 09:30-21:00

Σάββατο & Κυριακή 24-25 Νοεμβρίου / 11:00-21:00

Τιμή εισιτηρίου 6 €

Παιδιά, φοιτητές ΑΣΚΤ 3 €

Επισκεφτείτε το site www.art-thessaloniki.gr για να δείτε βίντεο και στιγμιότυπα από την Έκθεση και για να ενημερωθείτε για τα νέα του προγράμματος.

Συνεργάτες με ειδικές τιμές για τους επισκέπτες και συμμετέχοντες της 3ης Art Thessaloniki Fair

Χορηγός Επικοινωνίας: Realfm, Realnews, Real.gr

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.