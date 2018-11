Αυτό το Σαββατοκύριακο, η eCommerce Expo

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στο κέντρο της Αθήνας στο Ζάππειο Μέγαρο, θα πραγματοποιηθεί η πιο σημαντική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα, η έκθεση & συνέδριο eCommerce Expo 2018.

Περισσότερες από 100 εταιρείες-εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 35 ομιλητές θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις υπηρεσίες που αναζητούν οι επιχειρήσεις, για να πετύχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μεγάλοι χορηγοί είναι οι εταιρείες:

ACS Courier, Accenture, PayByBank, Lighthouse, Vendallion, PlusHost, PayPal, Viva wallet, Cardlink

Χορηγοίείναιοι:

Steficon, Digital4U, GenerationY, WebJar, DigitalUp, Humble, Icap, G.A.P. Vassilopoulos Group, Routee

Καιυποστηρικτέςοι:

Apifon, Retargeting, eBay, Think Open, ONIT!

Τοσυνέδριο

Στο διήμερο -παράλληλο με την έκθεση- συνέδριο περίπου 35 διακεκριμένοι ομιλητές απ’ όλο τον κόσμο, θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξειςκαι τις μελλοντικές τάσεις σε θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε 8 ενότητες:

Ημέρα 1η Σάββατο 24 Νοεμβρίου

Welcome – Introduction

Dimitrios Avlonitis- Secretary General for Commerce & Consumer Protection, Ministry of Economy & Developement, Greece

Lefteris Kretsos*- Deputy Minister, Ministry of Digital Policy, Greece

Szilvia Szekely - Senior Case Handler, Digital Single Market Task Force DG Competition Belgium

eCommerce trends - an international overview

Dr. Katerina Fraidaki - Chairperson, Greek eCommerce Assoc., Greece

Mauricio Salvador - President, Brazilian eCommerce Assoc., Brazil

Janet Naidenova - Chairperson, Bulgarian eCommerce Assoc., Bulgaria

Andrei Radu – Founder & CEO, GPeC(eCommerce Awards Gala), Romania

Jappreet Sethi - CEO, YoStartups, India

Dennis van Allemeersch - Dir. Employment Solutions, de Persgroep, Netherlands

Ilya Kretov - General Manager, Russia & Emerging Europe (incl. Greece), eBay

Regulating the eCommerce landscape

Alan Rhode - Co-founder, Taxmen.eu, United Kingdom

Hristo Radichev - Country Manager, Mediapost HitMail Bulgaria Ltd., Bulgaria

Development & Marketing

Dr. Gerasimos Mileounis - Manager, Applied Intelligence, Accenture, Greece

Federico Oliveri - Digital Strategy Consultant, SocialBakers.com, France/UK

Anna Faure - Head of Social & Influencer Marketing, La Redoute, France

Alexandra Kulachikova - CEO, Yandex.Metrica, Russia

Rades Banescu - CEO & Founder, Retargeting, Romania

Ημέρα2ηΚυριακή 25 Νοεμβρίου

Logistics make the world go round…

Rolando Casanova - General Manager, Internel S.A., Switzerland

Leendert van Delft – VP, Sales Programs Global, DHL Express, Germany

Nikos Rodopoulos – President, Hellenic Logistics Assoc., Greece

Payments - I did it my way!

Marcin Glogowski - Gen. Manager - Central Eastern Europe, Paypal

Roza Marina Mellou - Product Manager – Issuing, Viva Wallet, Greece

Irini Fotiou – Virtual Services Manager, CardLink, Greece

Talking about the future

Konstantin Kostandinow - Head of Sales, CEE, Viber (Rakuten)

Zarena Kancheva - Manager Marketing & PR CEE, Rakuten Viber

Geoff Desreumaux - CEO & co-Founder, We are Social Media & Snapr, USA

Eva Kaili - Member, European Parliament, Greece

Advertising - and the living isn't easy…

Neophitos Economou - General Manager, IAB Hellas, Greece

Pawel Wyborski - CEO, QuarticON.com, Poland

Jan Lastuvka - CEO & Co-founder, MonkeyData, Czech Republic

Valentin Radu - CEO & Founder, Omniconvert, Romania

Andrei Negrau - CEO & Founder, Adhance.io, USA

George Monokandylos - Head of Retail & Creative Agencies, Google, Greece

Πέρα από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθούν αρκετές ακόμα παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το keynoteDinner - μια δεξίωση με κοινό διακεκριμένων επιχειρηματιών του χώρου, το CEOForum - μια συζήτηση για κλαδικά θέματα των digital agencies, πολλά workshops, και η έκθεση εύρεσης εργασίας στον χώρο του eCommerce, με τίτλο jobfair.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης που περιλαμβάνει όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, τις διαδικασίες εισόδου και πολλές ακόμα πληροφορίες βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.ecommerceexpo.gr

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι 11:00 π.μ. - 20:00 μ.μ. και τις δύο ημέρες.

Για να επισκεφτείτε την έκθεση δεν υπάρχει κόστος, όμως απαιτείται εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στη διεύθυνση www.ecommerceexpo.gr

Η παρακολούθηση του συνεδρίου έχει κόστος και γίνεται μόνο με εγγραφή στο www.ecommerceexpo.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την eCommerce Expo, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, καλέστε στο 210.924.5577 ή επικοινωνήστε με τους οργανωτές, στη διεύθυνση info@verticom.gr