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Βρέθηκε ο 27χρονος αγνοούμενος

10:14
ΠΗΓΗ: enikos.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες έχουν οπτική επαφή με τον νεαρό άνδρα.

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