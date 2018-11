DECENTRALIZED 2018: Πάνω από 120 διεθνείς ομιλητές ανέλυσαν τα βήματα προς ένα «αποκεντρωμένο μέλλον» στο Κορυφαίο Συνέδριο Blockchain της Ευρώπης

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε φέτος, μεταξύ 14-16 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, η διάσκεψη κορυφής DECENTRALIZED, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στην Κύπρο με τεράστια επιτυχία.

Το DECENTRALIZED εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία blockchain και τα αποκεντρωμένα συστήματα επηρεάζουν τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Πάνω από 120 διεθνείς ομιλητές, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, και τεχνικοί εμπειρογνώμονες (ανάμεσα τους οι: Garrick Hileman – Blockchain.com, Εύα Καϊλή – Ευρωβουλευτής, Llew Claasen – Bitcoin Foundation, Susanne Tarkowski – Bitnation, Spiros Margaris – Fintech expert, Roger Ver – Bitcoin.com, Jameson Lopp – Blockchain Expert), μοιράστηκαν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους στα πεδία εφαρμογής και τις επιδράσεις της επανάστασης του blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων. Επιπλέον, πάνω από 20 εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν ως εκθέτες (exhibitors), παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 1.000 σύνεδρους, στην πλειοψηφία τους στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές.

Στο DECENTRALIZED 2018 συζητήθηκαν οι επιδράσεις της τεχνολογίας blockchain σε τομείς όπως: οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες θεματικές συζητήσεις σχετικά με τις επιδράσεις στη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. GDPR), τη διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις του blockchain, ενώ παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και επιστημονικές εργασίες, ιδίως στη σύγκλιση του blockchain με τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ).

Το UNIC διοργανώνει τη σειρά παγκόσμιων συνεδρίων DECENTRALIZED για επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς σχετικών τομέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαχρονικής πρωτοβουλίας και ενασχόλησης του με την τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά νομίσματα (Blockchain Initiative), αναγνωρίζοντας ότι «αποτελούν βήματα προς ένα αναπόφευκτο αποκεντρωμένο μέλλον, το οποίο θα γίνει αισθητό πολύ σύντομα, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», όπως επισημαίνει ο CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αντώνης Πολεμίτης. «Ο ρόλος μας ως πανεπιστήμιο», υπενθύμισε ο κ. Πολεμίτης, «επικεντρώνεται στην πρώτη γραμμή αυτών των τεχνολογικών αλλαγών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο».

Ως αναγνώριση των σχετικών πρωτοβουλιών του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διακρίθηκε φέτος με τον τίτλο “Biggest Contributor to the Rise of Blockchain in 2018” στη ετήσια έκθεση Blockchain Expo Europe. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιδείξει αριστεία στη στρατηγική, την εφαρμογή ή την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών blockchain κατά το προηγούμενο έτος.

Μια άλλη εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι «το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο προσκήνιο της διδασκαλίας και έρευνας παγκοσμίως στους τομείς της τεχνολογίας blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων», όπως σημείωσε ο κ. Πολεμίτης στον εναρκτήριο χαιρετισμό του στο DECENTRALIZED 2018, είναι η ενεργή συμμετοχή του UNIC στην σημαντική κοινοπραξία University Blockchain Research Initiative της Ripple, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια δίκτυα ψηφιακών νομισμάτων και πληρωμών. Μέσω αυτής της στρατηγικής πολυετής συμφωνίας, η Ripple χρηματοδοτεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της τεχνολογίας blockchain και του ψηφιακού νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των UNIC, MIT, Stanford, Princeton, Wharton, UCL και άλλων.

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά της δράσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα, συνεχίζοντας έτσι 5 χρόνια πρωτοπορίας στα ακαδημαϊκά δρώμενα σε σχέση με την τεχνολογία blockchain. Όσον αφορά τον ετήσιο θεσμό DECENTRALIZED, στόχος του UNIC είναι η συνέχιση και η αναβάθμιση της διεθνούς πλατφόρμας αυτής για συλλογική προσπάθεια ως προς την αξιοποίηση των τελευταίων καινοτομιών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτού του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες για το DECENTRALIZED, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.decentralized.com.