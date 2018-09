Δείτε LIVE: Πού και πώς θα χτυπήσει ο μεσογειακός κυκλώνας - Προβλέπονται κύματα 11 μέτρων!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνέντευξη δόθηκε μετά την ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, που συγκάλεσε ο κ. Ταφύλλης στην ΓΓΠΠ, με σκοπό να συζητηθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου για τη διαχείριση της κατάστασης και να συντονιστούν όλες οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα καιρικά φαινόμενα.

Hurricanes? In the Mediterranean? Medicanes?? Here is what they are! And no, we did not invent the word. https://t.co/VuewB56TtUpic.twitter.com/vhhGkXYAtU