Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης στις 21 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και η ASB - Arbeiter-Samariter-Bund.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Α΄προβλήτα του λιμανιού, θα ξεκινήσει στις 2 μετά το μεσημέρι, με χαιρετισμό εκπροσώπων του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, της ΑΡΣΙΣ και της ASB και θα ακολουθήσει θεατρικό δρώμενο από το «Εργαστήρι Κοινωνικού Θεάτρου» της ομάδας παιδαγωγών της ΑΡΣΙΣ στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών.

Στη συνέχεια θα στηθεί μπουφές με γεύσεις βασισμένες σε παραδοσιακές συνταγές που έχουν φέρει μαζί τους πρόσφυγες, ενώ από τις 16:00 η ομάδα "Μουσικό Παιχνιδοθέαμα" και μέλη της "Μπάντας του Δρόμου" θα δώσουν μουσική παράσταση με τίτλο "Τραγούδια, Παιχνίδια και Κρουστά".

Η εκδήλωση θα κλείσει με ζωντανή μουσική και χορούς, που θα παρουσιάσουν Κούρδοι πρόσφυγες από τη δομή των Διαβατών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response" (Υποστήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα μέσα από ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο μοντέλο παρεμβάσεων), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).