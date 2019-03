Εκπαιδευτικά προγράμματα Ιδρύματος Ωνάση - Μάρτιος 2019

Επαναστατικές ιδέες, χορός και καβαφική ποίηση. Η Άνοιξη φέρνει ακόμη περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ίδρυμα Ωνάση. Απελευθερώνοντας δυνάμεις και διευρύνοντας τη φαντασία μας, ο Μάρτιος μπορεί να προσφέρει πολλά και διαφορετικά προγράμματα, όμως είναι και ο μήνας ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στην Αθήνα.

ΕΦΗΒΟΙ

Dancing to connect | Χορεύω, άρα επικοινωνώ

Ανήσυχοι μαθητές ανακαλύπτουν τι σημαίνει σύγχρονος χορός.

Μαθητές που νομίζουν ότι δεν έχουν ιδέα από σύγχρονο χορό, ότι αν ανέβουν πάνω στη σκηνή, θα πέσουν κάτω με κρότο, είναι αυτό ακριβώς που έψαχνε η Στέγη, γιατί στο Dancing to Connect συμμετέχουν τολμηροί έφηβοι που θέλουν να εκφράσουν αυτό που πραγματικά είναι. Ο χορός εισβάλλει και φέτος, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά σε πέντε σχολεία της Αττικής και πέντε της Κοζάνης, στις σχολικές αίθουσες, στο γυμναστήριο, στους διαδρόμους και θα σε παρασύρει, χωρίς να το καταλάβεις. Επαγγελματίες χορευτές μοιράζονται με τους μαθητές τις γνώσεις τους και τους καθοδηγούν στο πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από την κίνηση, ώστε να χτίσουν τη δική τους χορογραφία. Στο τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν τη χορογραφία τους στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Το φεστιβάλ Dancing to Connect είναι μια ιδέα της Battery Dance Company από τη Νέα Υόρκη, που πιστεύει ότι κάποιες φορές για την αληθινή επικοινωνία με τους άλλους, την εξάλειψη των προκαταλήψεων και του bullying και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των εφήβων ίσως τελικά χρειάζεται μόνο μία χορογραφία. Γιατί χορός σημαίνει να ανακαλύπτεις πώς μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους χωρίς λόγια, πώς να εκφράζεσαι και να συνεργάζεσαι, αλλά και να ανακαλύπτεις νέα όρια του εαυτού σου.

Κοζάνη

Ημερομηνία Παράστασης: Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 19:00

Αθήνα

Ημερομηνία Παράστασης: Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, 19:00

Κόστος: Δωρεάν

Συντελεστές:

Μέλη της ομάδας χορευτών που συμμετείχαν τα πέντε προηγούμενα χρόνια

Ιωάννα Αποστόλου, Νώντας Δαμόπουλος, Νικολέτα Καρμίρη, Κάντυ Καρρά, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Γιάννης Νικολαϊδης, Άρης Παπαδόπουλος, Μάρθα Πασακοπούλου, Δημόκριτος Σηφάκης, Έλενα Σταυροπούλου, Αντώνης Στρούζας, Μαρία Φουντούλη, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και τη συνεργασία του Δήμου Κοζάνης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

https://www.onassis.org/el/whats-on/schools-dancing-connect

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημιούργησε μια φανταστική τσάντα

Για παιδιά 4-15 ετών με και χωρίς αναπηρία

Ποια είναι τα υλικά για να δημιουργήσεις μια φανταστική τσάντα; Σε αυτό το εικαστικό εργαστήριο, τα παιδιά γίνονται μια ομάδα, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους και καλλιεργούν τις μοναδικές δεξιότητές τους.

Ένα ουράνιο τόξο από τέμπερες, ένα φύλλο από πηλό, ένα πολύχρωμο τύπωμα σε ύφασμα, χρυσόσκονη, μέχρι και το πορτρέτο σου σε κολλάζ μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια «φανταστική» τσάντα.

Τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο εικαστικό εργαστήριο «Δημιούργησε μια “φανταστική” τσάντα» θα χρειαστούν πολύ απλά υλικά και τη φαντασία τους. Μέσα από τη δύναμη της ομάδας, τη θετική συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση, θα δημιουργήσουν μικρά έργα τέχνης αναπτύσσοντας τις μοναδικές δεξιότητές τους και καλλιεργώντας αυτοεκτίμηση και αλληλοσεβασμό.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα φτιάξουν τη δική τους «φανταστική» τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις δημιουργίες τους, αλλά και νέες φιλίες και χρωματιστές αναμνήσεις.

Απευθύνεται σε: Παιδιά 4-15 ετών με και χωρίς αναπηρία

Ημερομηνίες:

17 Μαρτίου:6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αθηνών, Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου,

12:00-14:00

Πληροφορίες και εγγραφές στη δράση: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & 6ου Ειδικού Δ.Σ. τηλ. 6972570690

31 Μαρτίου: 8ο /106ο και 9ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Πόντου 67-69, Γουδή και ώρα 10:00-12:00 (Γκρουπ Α) και 12:00-14:00 (Γκρουπ Β). Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων.

Πληροφορίες και εγγραφές στη δράση:

www.athensopenschools.gr ή στο 210 3462335

Συντελεστές:

Κατερίνα Ζερβού, ArtTherapist

Βάντα Παναγιώτου, Ειδική Παιδαγωγός

https://www.onassis.org/el/whats-on/create-bag-your-imagination

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Το βιβλίο ως έργο τέχνης

Ένα εργαστήρι για την τέχνη της Βιβλιοδεσίας

Μαθητές – κωφοί, βαρήκοι και ακούοντες – θα γνωρίσουν μαζί μια διαφορετική πτυχή των βιβλίων, χρησιμοποιώντας την ελληνική νοηματική γλώσσα. Θα μάθουν πώς δένονται οι σελίδες των βιβλίων και πώς φιλοτεχνούνται τα καλύμματά τους, ενώ θα φτιάξουν τα δικά τους μοναδικά σημειωματάρια.

Σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο «Φοίνικας» και τον Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους), το εργαστήριο βιβλιοδεσίας δίνει την ευκαιρία σε κωφούς και ακούοντες νέους να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν, να μάθουν και να επικοινωνήσουν μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία. Δύο βιβλιοδέτες θα είναι εκεί για να τους μεταδώσουν τα μυστικά τους: πώς να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακές τεχνικές και εργαλεία διακόσμησης των βιβλίων, πώς να σταχώσουν φύλλα χαρτιού και να μεταμορφώσουν τα καλύμματα σε έργα τέχνης με τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2019, 9:00-13:00

Χώρος: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Περισσότερες πληροφορίες: education@onassis.org

Συντελεστές:

Μπάμπης Λέγγας, Εκδότης - Βιβλιοδέτης

Ιωάννα Ραϊσάκη, Εκδότρια - Συντηρήτρια

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)

https://www.onassis.org/el/whats-on/books-works-art

Η τέχνη της Ανακύκλωσης

Παιδιά και νέοι, με και χωρίς αναπηρία, γίνονται συνδημιουργοί για να ανακαλύψουν όσα τους ενώνουν

Ποιος είπε ότι η ζωή ενός χαρτόκουτου τελειώνει όταν αυτό αδειάσει; Κι αν μπορούσε να μεταμορφωθεί σε μαριονέτα; Γιατί μερικές φορές, οι πρωτότυπες ιδέες προκύπτουν όταν δεν θεωρείς τίποτα δεδομένο, όταν βλέπεις πέρα από το οφθαλμοφανές.

Ένας νέος με νοητική αναπηρία, μαζί με δύο εξειδικευμένους παιδαγωγούς του φορέα ΑΛΜΑ, γίνεται ο οδηγός μας σε ένα δημιουργικό ταξίδι, όπου όσα θεωρούσαμε δεδομένα μπαίνουν για λίγο στην άκρη και κυριαρχεί η φαντασία. Παίρνοντας στα χέρια μας ανακυκλώσιμα υλικά και κοιτώντας τα με νέα ματιά, πλάθουμε απρόσμενες κατασκευές και κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να μπει η ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας.

Απευθύνεται σε:

Μαθητές νηπιαγωγείου και Δημοτικού με και χωρίς αναπηρία

Ημερομηνίες:

30 Μαρτίου, 2019 (8ο /106ο και 9ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, , Πόντου 67-69, Γουδή), ώρα 10:00-12:00 (Ομάδα Α) και 12:00-14:00 (Ομάδα Β)

Πληροφορίες και εγγραφές στη δράση: www.athensopenschools.gr ή στο 210 3462335

Συντελεστές:

Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός

Κλεώνη Μανουσάκη, εικαστικός και εξιδεικευμένοι παιδαγωγοί που συνοδεύουν και λειτουργούν επικουρικά στον ενήλικα με ελαφρά νοητική αναπηρία που πλαισιώνει την ομάδα και λαμβάνει ενεργό ρόλο στην όλη δράση

Σε συνεργασία με το ΑΛΜΑ, Πανελλήνιο Σύλλογο προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων

https://www.onassis.org/el/whats-on/for-schools-children-and-young-people-or-without-disability-create-art-out-recyclables

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Boarding Pass στον Αυτισμό

Ένα ταξίδι-προσομοίωση για παιδιά που βρίσκονται στο ευρύ φάσμα του αυτισμού, ηλικίας από 4 έως 16 ετών

Θυμάστε την πρώτη φορά που πετάξατε με αεροπλάνο; Φωτεινές σημάνσεις, check-in, πύλες, ανακοινώσεις, έλεγχοι, «προσδεθείτε», «απογειωνόμαστε». Τα αεροπορικά ταξίδια προκαλούν στρες στους περισσότερους ανθρώπους. Πώς αντιμετωπίζει άραγε όλα αυτά τα πρωτόγνωρα ερεθίσματα ένα παιδί ή ένας έφηβος με αυτισμό; 1 στα 68 παιδιά διαγιγνώσκεται με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Συχνά, το αεροπλάνο δεν επιλέγεται ως μέσο μετακίνησης από εκείνα και τις οικογένειές τους. Γνωρίζετε τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς, ως συνταξιδιώτης, σε περίπτωση που ο διπλανός σας είχε μια απρόσμενη αντίδραση λόγω άγχους;

Για δεύτερη χρονιά, μέσω του καινοτόμου προγράμματος «Boarding Pass στον αυτισμό»που δημιούργησε το Ίδρυμα Ωνάση, παιδιά με ΔΑΦ και οι οικογένειές τους προετοιμάζονται και εξοικειώνονται με τη διαδικασία πτήσης μέσω μιας προσομοίωσης αεροπορικού ταξιδιού. Για φέτος, το πρόγραμμα για τα παιδιά με ΔΑΦ, τους θεραπευτές και τους γονείς τους βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από σχετικό ανοιχτό κάλεσμα και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλη με την επιβίβασή τους σε ένα αεροσκάφος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει την υποστήριξη της Αegean Airlines.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα εγχειρίδια με κοινωνικές ιστορίες για θεραπευτές και γονείς παιδιών με ΔΑΦ, αλλά και ενημερωτικά έντυπα για κάθε ταξιδιώτη που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εδώ.

Ημερομηνίες: 1 και 22 Μαρτίου 2019

Χώρος: Κέντρο Τύπου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

Περισσότερες πληροφορίες: education@onassis.org

https://www.onassis.org/el/whats-on/boarding-pass-autism

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ενημερωτικές Διαλέξεις για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων

Διαλέξεις ευαισθητοποίησης για θέματα αυτισμού στην Αθήνα

Εκτιμάται πως ένας στους 68 ανθρώπους στον γενικό πληθυσμό φέρει τη διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Αυτό το ποσοστό αυξάνεται με επιδημική συχνότητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς να γνωρίζουμε σε τι οφείλεται αυτό. Με έγκαιρη και εντατική παρέμβαση από άρτια καταρτισμένους ειδικούς όμως, ένα ποσοστό παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να έχει την εξέλιξη που επιθυμούμε. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η πλειονότητα θα χρειαστεί μια μικρή ή ακόμη και συνεχή στήριξη σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών.

Με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στην Αθήνα, το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, διοργανώνει για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας πάνω σε θέματα αυτισμού και στα εμπόδια που αυτός δημιουργεί σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν προβληματικές συμπεριφορές που ενδεχομένως οφείλονται στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Οι διαλέξεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος θα υλοποιηθούν από την Αγγελική Γενά, Κλινική Ψυχολόγο και Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, και την Κατίγκω Χατζηπατέρα - Γιαννούλη, Κλινική Ψυχολόγο και Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο American College of Greece, Deree College.

Ημερομηνία:

27 Μαρτίου 2019

1η ομάδα: 10.00-13.00

2η ομάδα: 14.00 - 17.00

Χώρος: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λ. Συγγρού 107.

Πληροφορίες: education@onassis.org

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κύκλος Ερευνητικών Σεμιναρίων Αρχείου Καβάφη 2018-19

Μελετητές του καβαφικού έργου μοιράζονται με το κοινό την έρευνά τους

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το έργο του Κ. Π. Καβάφη μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης του κύκλου Ερευνητικών Σεμιναρίων Αρχείου Καβάφη. Νέοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί και μελετητές του καβαφικού έργου μοιράζονται με το κοινό τα ερωτήματά τους, τα αρχειακά τεκμήρια της έρευνάς τους καθώς και τις εν εξελίξει εργασίες τους, με στόχο να αναδειχθούν και να συζητηθούν, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι συμπληρωματικές προσεγγίσεις του έργου του μεγάλου Αλεξανδρινού.

3ο σεμινάριο Κύκλου 2018-19

Dancing in the Dark: Attempts to Reconstruct Cavafy’s Life from Fragments

Στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν συχνά οι βιογράφοι του Καβάφη συμπεριλαμβάνεται η ένδεια των πληροφοριών, οι δυσκολίες στην πρόσβαση των αρχειακών τεκμηρίων αλλά και η αξιοπιστία των πηγών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει το πώς, παρά ταύτα, η αρχειακή έρευνα επηρέασε τις νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του καβαφικού έργου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Μαρτίου, 19:00-21:00

Sarah Ekdawi: Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Συντονισμός: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος και Θοδωρής Χιώτης

Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά

4ο σεμινάριο Κύκλου 2018-19

Η μαρτυρία του Αρχείου για τις μεταμορφώσεις της Φύσης στον Καβάφη

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η «μαρτυρία του Αρχείου» γύρω από τις μεταμορφώσεις της Φύσης στο καβαφικό έργο. Είναι αρκετά κοινή η άποψη ότι το φυσικό περιβάλλον έχει σχετικά περιορισμένη θέση στον καβαφικό κανόνα. Αναζητώντας τη γενεαλογία της Φύσης στα αποκηρυγμένα και τα αδημοσίευτα ποιήματα, θα επιχειρήσουμε να εξερευνήσουμε αυτή τη θεματική και να αναδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το Αρχείο να φωτίσει περαιτέρω το έργο του Κ. Π. Καβάφη

Ημερομηνία: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 19:00-21:00

Αναστασία Νάτσινα: Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συντονισμός: Γιάννης Παπαθεοδώρου

Απευθύνεται σε: Φιλολόγους και Φοιτητές

Κόστος: Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Χώρος: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Κρατήσεις - Πληροφορίες: education@onassis.org

https://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-archive-research-seminar-series-2018-19

Ο Καβάφης πάει πανεπιστήμιο

Ο Καβάφης στα πανεπιστημιακά έδρανα μαζί με τους φοιτητές

Το Αρχείο Καβάφη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης, πραγματοποιεί δύο εργαστήρια προσεγγίζοντας την καβαφική ποίηση διαθεματικά.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές των δύο Τμημάτων θα συνεργαστούν, ενεργοποιώντας ή ανακαλύπτοντας δικά τους ταλέντα και δεξιότητες, θα χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τον πλούτο του ψηφιακού αρχείου Καβάφη, θα πειραματιστούν με τη μεταγραφή των καβαφικών ποιημάτων και θα δημιουργήσου νέα καλλιτεχνικά έργα και παρεμβάσεις με αφορμή αυτά.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη διεπιστημονική αξιοποίηση του ψηφιακού αρχειακού υλικού και τον εμπλουτισμό της φιλολογικής ύλης με περιεχόμενο και προσεγγίσεις που προέρχονται από άλλες τέχνες και τεχνικές μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου.

Απευθύνεται σε: Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία: 18 – 22 Μαρτίου, 19:00-21:00

Χώρος: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Κόστος συμμετοχής: 15 € (και για τις 2 συναντήσεις)

Κρατήσεις - Πληροφορίες: education@onassis.org

https://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-goes-university

Αλλάζοντας τα ελληνικά δεδομένα: Αθανάσιος Ψαλίδας

Ένα αφιέρωμα στη ριζοσπαστική φιλοσοφική σκέψη του Αθανάσιου Ψαλίδα, ενός εκ των πρωτεργατών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Πώς μετακενώθηκαν οι ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην Ελλάδα; Ποιες ήταν οι σκέψεις των ανθρώπων της εποχής, οι οποίες εμπότισαν το πνεύμα της Επανάστασης του 1821;

Η πνευματική μορφή του Αθανάσιου Ψαλίδα(1767-1829) συμπεριλαμβάνει όλα τα δεδομένα του ριζοσπαστικού ρεύματος του Διαφωτισμού. Ο Ψαλίδας δεν περιορίστηκε στο εκπαιδευτικό του έργο, αλλά ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα, συγγραφική και εκδοτική, εντάσσοντας την παρουσία του στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της πατρίδας. Η δραστηριότητα αυτή εκτείνεται από την προωθημένη φιλοσοφία και την άμεση ευρωπαϊκή επιρροή έως τη συνωμοτική δράση και την εμπλοκή του σε κύκλους που στόχο τους έχουν την «ανόρθωση του πεπτωκότος γένους».

A. Κύκλος ομιλιών

Τετάρτη 13/3/2019 | 18:30-20:30

Ο Αθανάσιος Ψαλίδας ως «γεωγράφος»: Νεωτερικότητα και διαφωτισμός στα σχολεία των Ιωαννίνων

Απόστολος Κατσίκης: Ομότιμος Καθηγητής Γεωγραφίας-Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τετάρτη 20/3/2019 | 18:30-20:30

Πηγές της προεπαναστατικής περιόδου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Αμαλία Παππά: Αρχειονόμος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης & Αναγνωστηρίου

Β. Έκθεση βιβλίων και χειρογράφων Αθανάσιου Ψαλίδα (1785-1829)

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, στον χώρο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) θα εκτεθούν βιβλία του Αθανάσιου Ψαλίδα που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση και μέρος των χειρογράφων που φυλάσσονται στα ΓΑΚ, τα οποία αφορούν χρονικά την περίοδο 1785-1829 και τις περιοχές: Πολτάβα Ουκρανίας, Βιέννη και Τεργέστη Αυστροουγγαρίας, Τσεπέλοβο Ζαγορίου, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Λευκάδα στην Ελλάδα.

Γ. Ξεναγήσεις

Σάββατο 23/03/2019 |10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00

Mε αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) διαδοχικές ξεναγήσεις στο προεπαναστατικό υλικό της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και στην έκθεση βιβλίων και χειρογράφων του Αθανασίου Ψαλίδα.

Κόστος: Δωρεάν

Χώρος: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Κρατήσεις - Πληροφορίες: education@onassis.org

https://www.onassis.org/el/whats-on/athanasios-psalidas-tribute-leading-scholar-greek-enlightenment