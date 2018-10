Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών από το Ιδρυμα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ»

Με μεγάλη επιτυχία, και με την συμμετοχή 100 εκπαιδευτικών και μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε το έκτο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Προγράμματος «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» από το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο NJVPlaza.

Το Σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία τους η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρία Σίσσυ Παυλοπούλου, η οποία ως νομικός είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Άντρη Αναστασιάδη, η οποία έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες της τα ανθρωπιστικά ζητήματα, καθώς και η σύζυγος του Αμερικανού Πρέσβη, κυρία MaryPyatt, η οποία είναι εκπαιδευτικός με μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

H Πρόεδρος του Ιδρύματος,κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών στην διαμόρφωση μιας δικαιότερης κοινωνίας. «Για εμένα όλοι οι καθηγητές είναι ήρωες και τρέφω για αυτούς απεριόριστο σεβασμό, γιατί έχουν αναλάβει το σπουδαίο καθήκον της διαμόρφωσης των μελλοντικών πολιτών. Και πιστεύω ότι για να βρίσκεστε εδώ σήμερα, για να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα που εκπαιδεύει και ωθεί τους νέους στον σεβασμό των δικαιωμάτων του άλλου, που τους κάνει να αντιλαμβάνονται την αδικία, να προστατεύουν τον αδύναμο αλλά και τους μαθαίνει ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς να τα υπερασπίζονται, μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τα παιδιά. Αυτή την ευαισθησία σας, την εκτιμώ και τη σέβομαι και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που θέλετε να τη μεταδώσετε στα παιδιά μας. Στους νέους του αύριο. Που θα δημιουργήσουν έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο σωστό, πιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βαρδινογιάννη απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά της η κυρία Παυλοπούλου τόνισε ότι η εξοικείωση της νέας γενιάς με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου: «Γνωρίζω πολύ καλά την αγάπη της κυρίας Βαρδινογιάννη για τα παιδιά, για τα οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο. Την εμπιστεύομαι και σε αυτή την επιλογή του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, που μιλά για ισότητα, για συμφιλίωση, για ανθρώπινη πρόοδο, για την καταπολέμηση της φτώχειας, για ανθρωπιά. Η ίδια η προσωπικότητα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη είναι από μόνη της ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρωπιάς και προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η αγάπη στον συνάνθρωπο κι η πίστη σε αυτόν, ο σεβασμός στον άλλον και τα δικαιώματά του είναι κάτι το οποίο πρέπει να διδάξουμε στις νέες γενιές. Και μόνο που βλέπω τόσους πολλούς εκπαιδευτικούς εδώ σήμερα, αισθάνομαι συγκίνηση, γιατί βλέπω ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, που βασίζεται σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, ο ανθρωπισμός και ο σεβασμός στον άλλον», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα η κυρία Παυλοπούλου.

Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, κυρία Άντρη Αναστασιάδη, από την πλευρά της, μίλησε για την μεγάλη σημασία που έχει η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις νεαρές ηλικίες αλλά και για τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι καθηγητές. «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσετε τις γνώσεις στα παιδιά, αλλά και να τους διδάξετε και την σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό τον λόγο θεωρώ ότι η διδασκαλία αυτού του Προγράμματος έχει μεγάλη σημασία», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασιάδη.

Στο Σεμινάριο συμμετείχε επίσης και ο Πνευμονολόγος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Harvard, κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, ο οποίος πραγματοποίησε μία ομιλία με θέμα: «Παθητικό Κάπνισμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα», με στόχο να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα του καπνίσματος. «Το θέμα του παθητικού καπνίσματος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί το παθητικό κάπνισμα αποτελεί παραβίαση πολλαπλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό τον λόγο πρέπει όλοι μας, και ιδιαίτερα εσείς οι εκπαιδευτικοί, να υψώσουμε την φωνή μας για την προστασία αυτού του δικαιώματος», τόνισε ο κύριος Μπεχράκης.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου,καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις τους, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που με ευφάνταστες και πρωτότυπες δράσεις έδειξαν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αμέσως μετά ακολούθησε μία ζωηρή συζήτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων γύρω από τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του Προγράμματος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρουσίαση των δράσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «AxionHellas» στην ακριτική Ελλάδα από τον Πρίγκιπα Νικόλαο, Σύμβουλο Διοίκησης της «AxionHellas», τον Βασίλειο Πατέρα, Πρόεδρο της «AxionHellas» και από την Ελένη Ι. Δούκα, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και μέλος της «AxionHellas», οι οποίοι ευχαρίστησαν το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» για την μακροχρόνια και εποικοδομητική συνεργασία, καθώς και για την ευκαιρία που τους δίνει να μεταφέρoυν το Πρόγραμμα «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» σε εκατοντάδες μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμορφωτικό Σεμινάριο πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο με στόχοτην ενημέρωση των καθηγητών καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» στα ελληνικά σχολεία.

Το Πρόγραμμα «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ιδρύματος «Robert F. Kennedy Human Rights» για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διδάσκεται σε εκατομμύρια μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. To πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο της Kerry Keneddy, κόρης του αείμνηστου Robert F. Kennedy,και διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία με πρωτοβουλία της κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη για τρίτη συνεχή χρονιά με μεγάλη συμμετοχή σχολείων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, ενώ παράλληλα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε, ως μελλοντικοί πολίτες, να διασφαλίσουν την δημιουργία μιας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας.

Αναλυτικά, στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο τις δράσεις τους παρουσίασαν τα παρακάτω σχολεία: Εκπαιδευτήρια Δούκα, Εκπαιδευτήρια Πάνου, 21ο Λύκειο Γκράβας, Αρσάκεια Σχολεία, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων από πολλά ακόμα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας.