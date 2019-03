Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χαράσσει το μέλλον των ιατρικών σπουδών

Με ολοκληρωμένα πανεπιστημιακά προγράμματα. Σε Ιατρική, Οδοντιατρική και επιστήμες Υγείας και ζωής. Δημιουργεί γιατρούς νέας γενιάς.

Με ένα πρωτοποριακό μαθησιακό μοντέλο και με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της που στεγάζουν τα τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όχι μόνο έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο αλλά έχει καταστεί ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά ακαδημαϊκά κέντρα της Νότιo-Ανατολικής Ευρώπης.

Με τις επενδύσεις και το επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχει προσελκύσει, μεταξύ των οποίων και κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ, τις τομές που έχει εισαγάγει και τις διακρίσεις που έχει εξασφαλίσει την τελευταία δεκαετία το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες ακαδημίες Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας και Ζωής στην ανατολική Μεσόγειο, με 22 προγράμματα Επιστημών Υγείας προσφέρουν σε εκατοντάδες φοιτητές το πιο ευρύ φάσμα επιλογών στην Κύπρο - 10 εκ των οποίων κατά αποκλειστικότητα – όπως Λογοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτική κ.α.

Η Ιατρική Σχολή έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει «γιατρούς νέας γενιάς»

με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ανατομία, η βιολογία και η φυσιολογία μέσω καινοτομικών και πρωτοποριακών προσεγγίσεων που επιτυγχάνεται με τη λειτουργία υπερσύγχρονων εργαστηρίων προσομοίωσης.

Κλινική Άσκηση

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία της πρακτικής κλινικής εκπαίδευσης από το 1ο έτος των σπουδών τους, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο και στην Ελλάδα ειδικά με το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Αθήνα ενώ υπογράφτηκε 10ετης συμφωνία με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα.

Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει συνεργασίες για καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εμπειρίας (externships) σε διεθνής φήμης ιδρύματα όπως το Weizmann Institute of Science (Hebrew University), Imperial College London, Barts and the London School of Medicine, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University κ.α.

Η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το 1ο στην Κύπρο και συνοδεύεται από τη λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική? άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών με το κάθε εργαστήριο να απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, με τον κάθε φοιτητή να έχει τον δικό του ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000 ,

email: info@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy