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Γυναικολόγος-ογκολόγος ζητούσε 1.000 ευρώ για να... πιάσει νυστέρι

23:40 7/1

Συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ο επίορκος γιατρός.

πηγή: ΑΝΤ1

 

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