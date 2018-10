Η Άγκυρα βάζει φωτιά στο Αιγαίο – Εξέδωσε NAVTEX και στέλνει το Barbaros στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ανεβάζει επικίνδυνα η Τουρκία το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο, με μία νέα NAVTEX που εξέδωσε απόψε.

Σύμφωνα με αυτήν, δεσμεύει από τις 18 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου, στην οποία θα διεξάγει έρευνα το σεισμογραφικό πλοίο “Barbaros”.

Πρόκειται για κίνηση που συνιστά πρόκληση, καθώς η Τουρκία θεωρεί ότι μέχρι εκεί φθάνει η δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και για να το επιτύχει αυτό δεν διστάζει να… σβήσει από τον χάρτη το Καστελόριζο.

Δείτε τη NAVTEX

TURNHOS N/W :1032/18 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date16-10-2018 18:33)

TURNHOS N/W :1032/18

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 18 OCT 18 TO 01 FEB 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 30.43 N - 029 55.31 E

34 31.91 N - 030 45.91 E

33 53.52 N - 030 46.79 E

33 50.63 N - 030 18.54 E

33 49.89 N - 030 14.77 E

33 48.44 N - 029 57.26 E

5 NM BERTH REQUESTED.