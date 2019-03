Ημερίδα «Ευρωεκλογές σε μια Ευρώπη που αλλάζει»

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ευρωεκλογές σε μια Ευρώπη που αλλάζει» από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) στο Ίδρυμα Ευγενίδου με συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, ειδικών και νέων επιστημόνων.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο κύριος Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ενώ οι χώροι ήταν ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Συμμετέχοντες Ομιλητές ήταν οι πανεπιστημιακοί, κ.κ. Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Φωτεινή Ασδεράκη, Μάνθος Ντελής και οι Πολιτικοί, κ.κ. Δημήτριος Μάρδας, Γεώργιος Κύρτσος, Εύα Καϊλή.

Την ημερίδα άνοιξε η επικεφαλής του Τομέα Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΕΟΠΕ, κα. Μαρία Αρναουτάκη, εκ μερους του Προέδρου του ΕΟΠΕ, κ. Συμεών Σιδηρόπουλου και του Συμβουλίου Διοίκησης του Οργανισμού. Συντονιστής της εκδήλωσης, ήταν ο δημοσιογράφος, κ. Αντώνης Σρόιτερ, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη διεξαγωγής συζητήσεων εν όψει των επικείμενων εκλογών καθώς και το ζήτημα της προώθησης και συμμετοχής των νέων στις εκλογικές διαδικασίες.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στα οράματα που χρειάζεται να επιτευχθούν εξαλείφοντας λανθασμένες πρακτικές καθώς και στα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί προστατεύοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ευρώπη είναι μια σκέψη που πρέπει να γίνει συναίσθημα» ήταν το σημείο κλειδί της ομιλίας του Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαλούμενος ρήση του Ομπάμα, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς είπε ότι «η ΕΕ είναι το σχέδιο που δικαιώθηκε από την ιστορία», καθώς απολαμβάνουμε ειρήνη τα τελευταία 63 χρόνια, ευημερία, με 8 φορές υψηλότερο επίπεδο ζωής, ενώ η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο παίκτη ήπιας ισχύος, προστατεύοντας τις μειονότητες, την αγορά εργασίας, τα δωρεάν συστήματα υγείας και εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κ. Παναγιώτης Ιωακειμίδης με κεντρική θεματική στην ομιλία του την σημασία των Ευρωεκλογών για την Ευρωπαϊκή κοινωνία, τα διακυβεύματα και τις προκλήσεις. Καταλήγοντας εξέφρασε την πεποίθηση πως «η Ελλάδα είναι η Πατρίδα μας αλλά το μέλλον μας είναι η Ευρώπη».

Ο κ. Δημήτριος Μάρδας, Βουλευτής, ΣΥΡΙΖΑ, πρ. Υπουργός, πρ. Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στις προκλήσεις εν όψει των ευρωεκλογών, στις στρατηγικές και τα εμπόδια που επηρεάζουν την Ευρώπη καθώς και στις λύσεις που θα χρειαστεί να παρθούν.

Ο κ. Γεώργιος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής ΝΔ – EPP .

Ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Έδρα Jean Monnet και αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση .

Επιπλέον η κα. Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο κ. Μάνθος Ντελής, Καθηγητής στο Montpellier Business School.

Στο τέλος των ομιλιών δόθηκε ο λόγος στο κοινό .

Στο τέλος της ημερίδας παρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολίτικων Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), κ. Συμεών Σιδηρόπουλος. Αναφέρθηκε στην αξία της συμμετοχικότητας των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην εργαλοιοποίηση της λειτουργίας των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών προς όφελος της δημοκρατίας.

Λόγω έκτακτης υποχρέωσης του Οργανισμού δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Νικόλαο Βούλγαρη. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων η Ευρωβουλευτής, κα Εύα Καϊλή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού πολιτικών Επιστημόνων κ. Συμεών Σιδηρόπουλος και μέλη του Συμβούλιου Διοίκησης του Οργανισμού. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Σ.Δ κα. Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος και το μέλος του Συμβούλιο Διοίκησης του Οργανισμού κ. Αντώνης Γκούρλιας.

Παρόντες επίσης ήταν ο Καθ. Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, η Δρ. Παρή Ράπτη, Ιατρός και μέλος του Διεπιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΕ, ο Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), Δρ. Νικόλαος Βούλγαρης. Η κα. Μαρία Αγγελή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΔΑ, η κα. Φαίη Θειάκου, στέλεχος του ΕΟΠΕ και στέλεχος φαρμακοβιομηχανίας. Ο κ. Βασίλης Παπαλυμπέρης και η στενή του συνεργάτης Αθηνά Αχματζίδου από τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό όμιλο για την UNESCO. Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, κ. Καλαμπόκης, κ. Δρόσος και ο πρώην Ευρωβουλευτής των Οικολόγων, κ. Χρυσόγελος. Ο κ. Νίκος Κολιτσίδας από το Smart Democracy Institute, o κ. Μιχάλης Κουφαλιτάκης από τις εκδόσεις Economia Publishing. Ο κ. Γεώργιος Κωστάκος και ο κ. Δομήνικος Κυριάκος Χρυσίδης από το Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS) και η κα. Άννα Μπερδήμα από το Cyprus Union of Shipowners.