LIVE: Ο μεσογειακός κυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Εικόνες από το διάστημα

Ο κυκλώνας βρισκόταν περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Μεσσηνίας και μέχρι τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου το κέντρο του είχε φθάσει κοντά στη Φοινικούντα, σύμφωνα με την υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ένταση των ανέμων στα Κύθηραθα ήταν ισχυρότατοι φτάνοντας τα δέκα μποφόρ.

Δείτε Live εικόνα από την κάμερα του visitkythera στην περιοχή Καψαλίου Κυθήρων.

LIVE - #medicane#Zorbas making landfall in Greece! Satellite imagery showing spectacular tropical structure of the system, with an eye/eyewall and dense cirrus overcast with spiral cirrus outflow. Video: @meteocielpic.twitter.com/TakszSpxwq