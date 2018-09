Μετά το «brain drain», η παρατεταμένη κρίση δημιουργεί και «elders drain» (διαρροή ηλικιωμένων)

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Population structure and ageing, Data estracted in May, 2018), την περίοδο 2007-2017 η αναλογία των ηλικιωμένων στον συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 17% σε 19,4%, ενώ στην Ελλάδα από 18,6% σε 21,5%.