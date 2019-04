Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετά τις δηλώσεις Ακαρ: «Αν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο»

Πληροφορίες: militaire.gr, philenews.com

Για τις συνεχείς δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας , ο οποίος συνεχώς μιλά για «προβοκάτσια στο Αιγαίο» επεσήμανε ότι η Ελλάδα τηρεί απολύτως τη νομιμότητα. Πρόσθεσε όμως ότι το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος στο Αιγαίο, με τόσα αεροσκάφη να πετούν το ένα κοντά στο άλλο, δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ επικαλέστηκε τον Αϊνστάιν που έλεγε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων: «Οι ευφυείς που λύνουν προβλήματα, οι ιδιοφυείς που τα προβλέπουν και οι βλάκες που απλά κρίνουν». Όπως είπε «στην τρίτη κατηγορία δεν ανήκει κανένας από τις ΕΔ».

Ο Α/ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση του P-3 Orion που αναβαθμίστηκε θα γίνει στις 10 Μαΐου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισε το πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλικία του αεροσκάφους απάντησε με ερώτηση: «Ποιο είναι πιο παλιό το P-3 ή το B-52», θέλοντας να δείξει ότι αν γίνονται σωστά οι αναβαθμίσεις και η υποστήριξη σ’ ένα αεροσκάφος, η ηλικία δεν είναι θέμα.

Νέες απειλές Ακάρ: Θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση στο Αιγαίο

Νωρίτερα είχαμε νέα προειδοποίηση Χουλουσί Ακάρ προς Ελλάδα και Κύπρο ότι η Τουρκία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια στις θάλασσες.

Οπως μεταδίδει το philenews.com ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μιλώντας σε στρατιωτική εκδήλωση αναφέρθηκε εκ νέου στην αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα προειδοποιώντας τις γείτονες χώρες να αποφεύγουν προκλήσεις, γιατί διαφορετικά η Τουρκία θα απαντήσει.

«Κανένας να μη σηκωθεί να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας στην προάσπιση των δικαιωμάτων και του δικαίου μας που απορρέει από τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες και την ιστορία. Σε αυτό το θέμα είμαστε απολύτως αποφασισμένοι, έχουμε δείξει την αποφασιστικότητά μας και κανένας να μην αμφιβάλει ότι δεν θα κάνουμε -παρά την καλή μας πρόθεση- ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και το δίκαιό μας ή ότι δεν θα απαντήσουμε».

