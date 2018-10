O Τζέφρι Πάιατ στο φαράγγι της Σαμαριάς: «Ένας ακόμα λόγος που η Κρήτη είναι τόσο ξεχωριστή»

Tην αγάπη του για την Κρήτη εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

Πηγή: cretapost.gr

Ο κ. Πάιατ που βρίσκεται από χθες στα Χανιά – με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) – βρήκε λίγο χρόνο και απόλαυσε τις ομορφιές του τόπου.

Μάλιστα, αποφάσισε να διασχίσει το φαράγγι της Σαμαριάς και σήμερα το πρωί ξεκίνησε την διαδρομή ολοκληρώνοντάς την το μεσημέρι.

Ο ίδιος δεν δίστασε να ανεβάσει στο twitter φωτογραφίες από το φαράγγι της Σαμαριάς λέγοντας «First light in the spectacular Samaria Gorge. Another reason Crete is very special (Το πρώτο φως της ημέρας στο εκπληκτικό φαράγγι της Σαμαριάς. Ένας ακόμα λόγος που η Κρήτη είναι τόσο ξεχωριστή)».