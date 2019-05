Στην απιστία ρέπουν οι οικονομικά αδύναμοι σύζυγοι

Σύμφωνα με την μελέτη της Her Support, His Support: Money, Masculinity, and Marital Infidelity, την οποία ανέδειξε η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Nicki Lisa Cole, οι γυναίκες που είναι απόλυτα εξαρτημένες οικονομικά από τους άνδρες τους, στη διάρκεια του έτους παρουσιάζουν 5% περισσότερες πιθανότητες να είναι άπιστες. Αντίστοιχα για τους άνδρες, με το ίδιο στάτους εξάρτησης, το ποσοστό είναι σημαντικά μεγαλύτερο, 15%.