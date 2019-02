Συνάντηση της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη με τον George Sigounas

Με ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υγείας των Η.Π.Α., τον Διοικητή των Υπηρεσιών και Πόρων Υγείας (Administrator, Health Resources and Services Administration, U.S. Department of Health and Human Services), κύριο George Sigounas συναντήθηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.