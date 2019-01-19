ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Το «Make a wish» έκανε μετεωρολόγο στον ΑΝΤ1 τον 12χρονο Δημήτρη
10:20
Με την βοήθεια του Τάσου Αρνιακού και του σταθμού, υλοποιήθηκε το όνειρο του μικρού ασθενούς.
πηγή: ant1news.gr
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Πολύωρο «πάρτι με μολότοφ» στο Πολυτεχνείο - Επιδρομές νεαρών κατά δυνάμεων των ΜΑΤ
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