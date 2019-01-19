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Το «Make a wish» έκανε μετεωρολόγο στον ΑΝΤ1 τον 12χρονο Δημήτρη

10:20

Με την βοήθεια του Τάσου Αρνιακού και του σταθμού, υλοποιήθηκε το όνειρο του μικρού ασθενούς.

πηγή: ant1news.gr

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