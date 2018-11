Aφγανιστάν: Φονικό χτύπημα των Ταλιμπάν σε αυτοκινητοπομπή των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποστολή Resolute Support του NATO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκαν οι αμερικανοί στρατιώτες. Οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν σε 12 τον αριθμό των στελεχών των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που έχουν χάσει τη ζωή τους στην ασιατική χώρα από την αρχή της χρονιάς.

Το NATO δεν προσδιόρισε εξάλλου τη σοβαρότητα της κατάστασης των τριών τραυματιών, περιοριζόμενο να αναφέρει ότι δέχονται ιατρικές φροντίδες.

