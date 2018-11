Αφρίν: Πολύνεκρες συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοτουρκικές ένοπλες ομάδες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις συγκρούσεις, που άρχισαν το Σάββατο και συνεχίστηκαν την Κυριακή, αναμετρώνται σχεδόν όλες οι ομάδες των ανταρτών με μια παράταξη που αυτοαποκαλείται «Τατζάμο Σουχάντα α Σαρκίγια», η οποία κατηγορείται πως δεν τηρεί «τις αποφάσεις των τουρκικών δυνάμεων» και ότι έχει διαπράξει «πολλαπλές ωμότητες», ανέφερε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Οι εχθροπραξίες αυτές εγγράφονται στο πλαίσιο της σύγκρουσης «για επιρροή» ανάμεσα στις φιλοτουρκικές οργανώσεις στην Αφρίν, συνέχισε ο επικεφαλής της ΜΚΟ και διευκρίνισε πως οι άλλες οργανώσεις φαίνεται πως εννοούν να «εξολοθρεύσουν» την «Τατζάμο Σουχάντα α Σαρκίγια».

Footage from tonight in #Afrin where the infighting continue between several jihadists factions and #Turkey/#FSA mercenaries.

Clashes are getting heavier Ahrar al-Sharqiya refused ceasefire deal

RT Via: @zana_medpic.twitter.com/onjpBR3JB5